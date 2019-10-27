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ديني

الإفتاء: اصطحاب الأطفال إلى المساجد جائز بشرط

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:07 ص
الإفتاء: اصطحاب الأطفال
الإفتاء: اصطحاب الأطفال إلى المساجد جائز بشرط
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محمود ضاحي
ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد".

أجابت الدار، أن اصطحاب الأطفال إلى المساجد جائزٌ شرعًا إذا أمن تشويشهم على المصلين وعبثهم في المسجد، وفي ذلك تعويد لهم على الصلاة وتنشئة لهم على حب الأجواء الإيمانية.

وورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول "هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا".

أجاب مجمع البحوث عبر الفيسوك، أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث " " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : " انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".

وأضاف "لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال : يكفينا أذان الحي وإقامتهم "، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة".

وورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل بشترط إقامة الصلاة عند صلاتتي في المنزل".

وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الفيسبوك، أنه ليس شرطًا إقامة الصلاة في المنزل لأنها سنة وليست واجب.

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