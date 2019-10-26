Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبحى
أحيا النجم محمد حماقي، ظهر اليوم، السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر، لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، والتي أقيمت بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق، ونفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وقدم ٣ أغنيات مجاملة، لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية هي "أجمل يوم"، "واحدة واحدة " التي قدمها مع الفنان أحمد حلمي على خشبة المسرح وبمشاركة "زغرودة" من الفنانة وفاء عامر، وتشجيع وزيرة الاستثمار ونجمات الفن منهم كندا علوش ولبلبة ورجاء الجداوي وفردوس عبد الحميد بالإضافة إلى مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري والأدبية ريهام فؤاد الحداد ود.صبورة السيد ود. سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي.

واختتم حماقي بأغنية "أم الدنيا" التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة والبهجة وسط جميع الحضور ممن شاركوه الغناء بصحبة عدد من الفتيات المستفيدات من المبادرة.
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صندوق تحيا مصر ينظم معرض دكان الفرحة بجامعة الإسكندرية

صندوق تحيا مصر: إطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية... السبت

تحيا مصر يطلق حملة تجهيز العرائس ضمن مبادرة دكان الفرحة

بعد 12 عاما.. محمد حماقي وأحمد حلمي يغنيان واحدة واحدة.. فيديو

ترشيحاتنا

مشوار الكونفيدرالية سلاح الزمالك فى المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا

القمر الصناعي يكشف مفاجأة.. إعصار ميديكين يضرب مصر وإسرائيل في هذا التوقيت

الإعصار ميديكين قادم.. مصر وفلسطين وإسرائيل يستعدون للعاصفة المدرية

الأرصاد الأمريكية تحذر من فيضانات مفاجئة في مصر بسبب العاصفة ميديكين

شاهد.. أول ظهور لـ مي كساب بعد وضع مولودها الثالث

بفستان مخطط.. ريم البارودي تخطف الأنظار في دبى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها