للسيدات فقط.. تعرفي على نوع بشرتك في دقائق بالمنزل





لذلك نشر موقع "health line" طريقة بسيطة لمعرفة نوع البشرة إذا كانت ( دهنية – جافة – مخنلطة – عادية )



الطريقة :-



يعتمد اختبار المنزل لنوع البشرة على قياس إنتاج البشرة للدهن، وهو عبارة عن سائل زيتي يأتي من المسام، يمكن أن تحدد كمية الزهم التي تنتجها بشرتك في دقائق، حيث يعد الاختبار على الوجه النظيف أكثر فاعلية ودقة ، لذلك قومي بغسل وجهك واتركيه جافًا وبعد 30 دقيقة، يتم الضغط برفق على الورق النشاف أو المناديل الزيتية على الوجه وقومي بالضغط على الورقة الموجودة في مناطق مختلفة من جلدك ، مثل جبينك وأنفك وخديك وذقنك.



ثم امسكي الورقة بالضوء لمعرفة مدى شفافية الورق، فإذا كان الورق أو المنديل لا يوجد به أي شفافية فتعتبر بشرتك جافة، أما إذا كانت شفافة بسبب كثير من الزيوت فهذا دليل بأن بشرتك دهنية، أما إذا كان هناك نتائج مختلفة لمدى الشفافية في نفس المنديل فهذا لأن بشرتك مختلطة، إذا كانت ليست زيتية وليست جافة فهذا يعني أن بشرتك عادية.



تهتم كل الفتيات بالعناية بالبشرة، لكن على الرغم من الاهتمام ببشرتهن إلا أنه يظل الكثير منهن يعاني من مشاكل بالبشرة، حتى بالمواظبة على الروتين اليومي للعناية بالبشرة، وهذا كله لأنهن يتبعن روتينا خاطئا بسبب عدم معرفتهن بنوع بشرتهن، فيمكن أن تكون البشرة دهنية وتستخدم احدى الفتيات روتينا لبشرة جافة..