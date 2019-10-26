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فن

لوسي: أرشح دنيا سمير غانم لتجسيد قصة حياتي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:29 م
لوسي
لوسي
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شيرى نبيل
قالت الفنانة لوسي، إنها لا تمانع في تجسيد قصة حياتها في عمل تليفزيوني، خاصة أن هناك أعمالاً فنية نجحت.

وصرحت لوسي لـ"صدي البلد": "أشعر بأنني لم أصل الي هذه المرحلة التي تؤهلني بان أقوم بهذا لأنني لم أقدم أعمالا كثيرة ولكن من وجهة نظري الشخصية أجد أن الفنانة فاتن حمامة وماجدة الصباحي ونادية الجندي ونبيلة عبيد هن من يستحقين أن يقدمن سيرتهن الذاتية .

وأضافت: لابد أن تكون فنانة تجمع بين التمثيل والغناء والرقص ولكن أعتقد من وجهة نظري الشخصية الفنانة دنيا سمير غانم تمتلك موهبة فنية كبيرة سواء في التمثيل أو الغناء أو الرقص .

يذكر أن آخر أعمالها فيلم " ورقة جمعية " تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.
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