تحذير شديد اللهجة من الزمالك لثنائى الفريق

حذر مسؤولو الزمالك الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي من التأخر في عودتهما إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الإجازة.



وكان الثنائي استغل الإجازة التي حصل عليها الفريق الأبيض من التدريبات لمدة ٦ أيام نتيجة توقف الدوري، وتوجها إلى بلادهما لقضاء الإجازة وسط عائلتهما.



وشدد مسؤولو الزمالك على الثنائي بضرورة الالتزام وعدم التأخر في العودة إلى مصر والانتظام في التدريبات نهاية الأسبوع الجاري.



ويعتبر الثنائي التونسي من الأعمدة الأساسية للزمالك، حيث يعتمد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالفريق الأبيض، على اللاعبين بشكل أساسي.