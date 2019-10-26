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أخبار العالم

غدًا.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشورى فى سلطنة عمان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:50 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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نادر سمير
تنطلق غدا في سلطنة عمان، انتخابات مجلس الشورى العماني في جميع الولايات والمحافظات، وذلك تتويجا لاستحقاقات خمسة عقود من الشورى والديمقراطية.

وتتميز انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى باستخدام أحدث التقنيات في العملية الانتخابية والتي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، حيث تشهد ولأول مرة تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الاقتراع. 

وتدعم هذه المبادرة إجراء الانتخابات في ظل مبادئ الشفافية والحياد الحكومي التام بين جميع المرشحين. 

وقبل ساعات من بدء التصويت أكدت العديد من استطلاعات الرأي توقع حدوث إقبال جماهيري على التصويت في ظل استعداد الناخبين للإقبال على المشاركة في الحدث الوطني المهم والمرتقب، متطلعين إلى تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، واثقين في المرشحين من ولاياتهم لتقديم الأفضل.

وخلال الأدوار المتتابعة من فترات المجلس الثمانية، تم إنجاز نقلات نوعية في مهامه، عبر تفعيل الممارسة التشريعية والرقابية للأعضاء بالاستفادة من الصلاحيات المتاحة لهم.كما تفاعل خلالها المجلس مع القضايا والمستجدات التي تمس المواطنين من خلال تنظيم العديد من الجلسات الحوارية التي هدفت إلى إثراء المشاركات الجماهيرية وإيجاد بيئة تفاعلية مع جموع المواطنين بعد حضورهم والاستماع لمقترحاتهم إضافة إلى ما يتم تداوله عبر الحسابات الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.
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