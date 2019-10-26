غدًا.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشورى فى سلطنة عمان

تنطلق غدا في سلطنة عمان، انتخابات مجلس الشورى العماني في جميع الولايات والمحافظات، وذلك تتويجا لاستحقاقات خمسة عقود من الشورى والديمقراطية.





وتتميز انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى باستخدام أحدث التقنيات في العملية الانتخابية والتي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، حيث تشهد ولأول مرة تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الاقتراع.





وتدعم هذه المبادرة إجراء الانتخابات في ظل مبادئ الشفافية والحياد الحكومي التام بين جميع المرشحين.





وقبل ساعات من بدء التصويت أكدت العديد من استطلاعات الرأي توقع حدوث إقبال جماهيري على التصويت في ظل استعداد الناخبين للإقبال على المشاركة في الحدث الوطني المهم والمرتقب، متطلعين إلى تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، واثقين في المرشحين من ولاياتهم لتقديم الأفضل.



