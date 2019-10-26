للأمهات.. تعرفي على عادة يومية تتسبب في كارثة صحية وطرق الوقاية منها

في اليوم العالمي للعمود الفقري نقدم لكم نصائح صحية للحفاظ عليه، فيعاني الكثير من مشكلة في الظهر بسبب حمل طفلها طوال اليوم، فتعرفي على أهم النصائح لصحة العمود الفقري وفقًا لموقع "spine".



أعراض حمل الرضيع لوقت طويل:



- آلام في الظهر.



- ظهور الدوالي.



- التهابات في العمود الفقري.



- توقف عضلات اليد والاكتاف.



نصائح لحمل الرضيع بطريقة صحيحة:



- استخدمي جسمك بالكامل عن طريق الثني وابقاء الطفل قريب من منتصف جسمك.



- اذا قومتي بحمل الطفل على الجانب فاستبدليهم دومًا كي لا تشعرين بالتعب من استخدام جانب واحد.



- اجعلي أصبع الابهام على قرب من الاصابع الاخرى لتجنب إجهاد الأوتار العصبية.



- استخدمي الوسادة القطنية في حمل الطفل ومساندته اثناء الرضاعة.



- عند جلوسك على الارض يجب فرد ظهرك او تجلسين في وضعية الركوع للحفاظ على صحى العمود الفقري.



