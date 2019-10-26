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حوادث

تأجيل دعوى بطلان زيادة أسعار المحروقات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:26 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبىء عن محدودي الدخل ١ فبراير المقبل .

وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.

وأضاف أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودو الدخل تحمله .
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