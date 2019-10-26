أنس ياسر يحصد المركز الأول بمعرض القاهرة للابتكار

حصل الطالب بجامعة الطفل بالسويس أنس ياسر ، على المركز الأول فى مسابقة فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن تصميم منزل صديق للبيئة متعدد الاستخدامات بالطاقة الشمسية .





من جانبه صرح الدكتور سيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس ، بأن جامعة الطفل لها دور كبير فى استقطاب الأطفال الموهوبين داخل محافظة السويس وصقلهم بالمعارف العلمية المختلفة فى العديد من المجالات حتى يكونوا علماء وقيادات بارزة فى المستقبل القريب.





قالت الدكتور ريهام سلامة ، مسئول عن جامعة الطفل بجامعة السويس ، بان برنامج الطفل بجامعة السويس هو برنامج موحد وثابت لكل الدارسين تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى فى الجامعات المصرية ويطبق على الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين سن التاسعة حتى الخامسة عشرة لتنمية قدراتهم ومداركهم وأفكارهم وخلق روح الإبداع وتأصيل مفهوم الحوار وتنمية المهارات الإيجابية وروح الولاء والانتماء لدى الأطفال.







