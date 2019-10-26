Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أنس ياسر يحصد المركز الأول بمعرض القاهرة للابتكار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:29 م
معرض القاهرة للابتكار
معرض القاهرة للابتكار
Advertisements
حسن غنيمة
حصل الطالب بجامعة الطفل بالسويس أنس ياسر ، على المركز الأول فى مسابقة فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن تصميم منزل صديق للبيئة متعدد الاستخدامات بالطاقة الشمسية .

من جانبه صرح الدكتور سيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس ، بأن جامعة الطفل لها دور كبير فى استقطاب الأطفال الموهوبين داخل محافظة السويس وصقلهم بالمعارف العلمية المختلفة فى العديد من المجالات حتى يكونوا علماء وقيادات بارزة فى المستقبل القريب.

قالت الدكتور ريهام سلامة ، مسئول عن جامعة الطفل بجامعة السويس ، بان برنامج الطفل بجامعة السويس هو برنامج موحد وثابت لكل الدارسين تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى فى الجامعات المصرية ويطبق على الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين سن التاسعة حتى الخامسة عشرة لتنمية قدراتهم ومداركهم وأفكارهم وخلق روح الإبداع وتأصيل مفهوم الحوار وتنمية المهارات الإيجابية وروح الولاء والانتماء لدى الأطفال.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بجامعة القاهرة.. غدا

افتتاح المرحلة الخامسة لجامعة الطفل.. اليوم

رئيس جامعة القاهرة يفتتح المرحلة الخامسة لجامعة الطفل

جامعة القاهرة تفتتح المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل.. كليات العلوم والآثار والآداب تستضيف الأطفال.. والخشت: نستضيف 400 طفل لمدة أسبوعين

أكاديمية البحث العلمي تحصل على عضوية اتحاد مخترعي جنيف وشبكة جامعة الطفل الأوروبية

انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. خالد عبدالغفار: زيادة المشاركة يؤكد نجاح منظومة البحث العلمي في مصر.. طارق شوقي: يجب أن نعيش في بيئة تعليمية تدعمه

ترشيحاتنا

حكم قراءة سورة الفاتحة فقط في الصلاة.. شاهد رد علي جمعة

القمر الصناعي يكشف مفاجأة.. إعصار ميديكين يضرب مصر وإسرائيل في هذا التوقيت

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن.. شاهد رد علي جمعة

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

الأرصاد الأمريكية تحذر من فيضانات مفاجئة في مصر بسبب العاصفة ميديكين

أحمد أمين يتعرض للسرقة .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها