افتتاح فعاليات الأمن القومي للمجموعة السابعة بالبحر الأعظم

افتتحت رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات المجموعة السابعة من البرنامج التدريبي "استراتيجية اﻷمن القومي" لمديري الإدارات العامة والوسطى بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة ليتم طرح مجموعة من المعلومات التي تتسم بالثراء الأمني والمعلوماتي وذلك في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجارى، كان من الأهمية بمكان أن تكون أولى محاضرات البرنامج "مفاهيم الأمن القومي".



