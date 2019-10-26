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ثقافة

افتتاح فعاليات الأمن القومي للمجموعة السابعة بالبحر الأعظم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
افتتحت رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات المجموعة السابعة من البرنامج التدريبي "استراتيجية اﻷمن القومي" لمديري الإدارات العامة والوسطى بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة ليتم طرح مجموعة من المعلومات التي تتسم بالثراء الأمني والمعلوماتي وذلك في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجارى، كان من الأهمية بمكان أن تكون أولى محاضرات البرنامج "مفاهيم الأمن القومي".

تناول اللواء أركان حرب بهاء الحريشي تلك المفاهيم بتفصيل تام، لأن محور الحياة هي الإنسان، وتدور حوله كافة الأشكال، وما تتكون الحكومات أو تتشكل إلا بغرض أن يكون هدفها هو نماء المواطن، والحرص على وجوده، ودعم حياته بكافة السبل وتوفير كافة سبل الأمان له، كما أكد لواء أركان حرب ناجي شهود في ثاني محاضرات اليوم على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب، لأنهم المستقبل القادم لمصر، فكل جيل يترك أثره في الجيل الذي يليه ويكمل ما بدأه السابقون ويجني ثمار ما صنعوه.
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