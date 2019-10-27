جدل حول قانون الأحوال الشخصية.. الأزهر يقدم مشروع قانون يثير أزمة بين النواب.. نائبة: ليس له التدخل.. والعليمي يرد: حق دستوري

العليمي يكشف أحقية تدخل الأزهر في قانون الأحوال الشخصية

برلمانية تطالب بمنح الولاية التعليمية للحاضن تلقائيا

أصدرت مشيخة الأزهر بيانًا قالت فيه،: إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.وتابعت: كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.وأشارت: الى أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.وأثار مشروع قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية جدلًا واسعًا بين أعضاء البرلمان، حيث يرى البعض أنه غير ذي صفة كما أن مواده لم تعالج الخلافات الواردة بالقانون الحالي، فيما رأى البعض أحقية الأزهر دستوريًا في النظر قي كل التشريعات التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية.في البداية، أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، على حق الأزهر في التدخل للموافقة على جميع القوانين التي تخص شئون الدين الإسلامي، موضحا أن ذلك جاء في المادة 7 من الدستور الذي تنص علي أن الأزهر المرجع الأساسي في علوم الدين والشئون الإسلامية.وأضاف النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدي البلد" أنه بالنسبة للتأخير في تنفيذ القانون، فهو يعود إلى وزارة العدل مشيرا إلى أن وزارة العدل أعلنت انها ستقوم بتقديمه خلال شهرين.وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه بالنسبة لللتعديلات التي تقضي يتغليظ العقوبات علي الأزواج المتهربين من دفع النفقة التي جاءت في التعديل الخاص بالنفقة المقدم لمجلس النواب، فهي إيجابية لأن هناك من يريد متابعة أعماله، مضيفًا أن صندوق النفقة يجب أن يتابع المهام التي أنشئ لممارستها من أجل الحفاظ علي الأموال.في المقابل، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن العقوبات التي تم تقديمها في المجلس لتعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة ليست كافية بشكل نهائي.وأشارت النائبة عبلة الهواري، لـ صدي البلد، أنها قدمت مشروع للأحوال الشخصية مكون من خمس أبواب و لم يناقش حتى الآن، موضحة أن المجلس تأخر في مناقشة التعديلات المقترحة لأنه يناقش بالأولاوية، وأن هناك بعض الموضوعات الهامة يقوم المجلس بمناقشتها في الوقت الحالي.وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بالبرلمان، أن هناك بعض الأجزاء يجب تعديلها في النفقة وهي أن يزيد الحد الأقصى للنفقة عن 500 جنيه، مؤكدة أن من اللازم وضع مادة دستورية تنص علي أن تكون الولاية التعليمية للحاضن تلقائي بدون انتظار موافقة وزارة التربية والتعليم.في ذات السياق، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة و الأشخاص ذوى الاعاقة، بمجلس النواب، إن النواب غاضبين من الأزهر بسبب التأخير في تقديم اقتراح مشروع النفقة والأحوال الشخصية، موضحة أن ذلك يصب علي مسؤلية النواب في نهاية المطاف لأن الشعب يتجه للنواب لحل مشاكله.وأكدت النائبة هبة هجرس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تمت مناقشة مشروع تعديل قانون النفقة في مجلس النواب، موضحة أن جميع التعديلات تصب في مصلحة الأسرة، مشيرة إلي أن هناك اقتراح من المجلس القومي و الأزهر لتعديل القانون مما يدل أنه موضوع هام جدا.وشددت عضو لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة و زوى الاعاقة، إنها مع النواب في طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية كاملا ولكن من الضروري تعديل قانون النفقة أولا و بشكل سريع لأنه موضوع حيوي و حساس يجب مراعاتة.