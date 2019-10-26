ميتشو يطالب رودريجيز بتجهيز لاعبى الزمالك خلال فترة التوقف

طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جوزيه مانويل رودريجيز مدرب أحمال الفريق الأبيض تجهيز تقرير عن خطة الفريق في فترة توقف الدوري والبرنامج البدني في معسكر الفريق المقبل.



واستقر الجهاز الفني للفريق الأبيض، على الانتظام في معسكر إعداد داخلي في القاهرة خلال الفترة المقبلة بدلا من خوض معسكر إعداد خارجي.



وطالب ميتشو ، من مدرب أحمال الزمالك تجهيز اللاعبين بدنيا بصورة جيدة وعلاج السلبيات التي ظهرت في اللياقة البدنية للاعبين مؤخرا.