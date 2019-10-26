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حوادث

البحث عنه لازال مستمرا.. رجل يصيب زوجته وابنته بجروح خطيرة لخلافات أسرية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:28 م
رجل يصيب زوجته وابنته
رجل يصيب زوجته وابنته
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استيقظ اهالى قرية عزبة فرج التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، على واقعة إعتداء أب على نجله وزوجته بسلاح أبيض وإصابتهم بجروح وفر هاربا نتيجه الخلافات الاسرية بين الزوج والزوجة خلال الفترة الماضية .

تعود تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى الزرقا المركزى سيدة تدعى "ل.م" 42 سنة وابنها "فتحي. م" 18 سنة وأخر تدخل أثناء المشاجرة ويدعى "ا. س. ص" 22 سنة، وجميعهم من عزبة فرج مصابون بجروح قطعية بالرأس والرقبة وتم اسعافهم وأكدت بان الجانى هو الزوج وتحرير المحضر اللازم ومازال الزوج هاربا حتى الآن.

وأكدت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة خلافات أسرية.
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