بسبب الأمطار الغزيرة.. مصرع سيدة في انهيار عقار

شهدت منطقة الجمرك بالإسكندرية منذ قليل انهيار جزئي لعقار قديم مكون من 3 طوابق بسبب تراكم مياه الأمطار التي هطلت بغزارة أمس، مما اسفر عن مصرع سيدة من قاطنيه.



تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 42 شارع الشمرلي، وانتقل مأمور وضباط قسم الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، ومكون من 3 طوابق، وانهيار سقف الطابق الثالث بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن مصرع سيدة تدعى"ف.إ.ح" 72 عاما، تحت الأنقاض.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.