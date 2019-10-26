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محافظات

لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:20 م
رفع حالة الاستنفار
رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
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محمد الغزاوى
واصلت محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر رفع حالة الاستنفار القصوى لمجابهة توابع سوء الأحوال الجوية والتي تشهدها البلاد على مدار الساعات الماضية.

كان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان واصل جولاته المكوكية منذ الصباح لتفقد الأحياء و المدن للاطمئنان علي الأعمال الخاصة بشفط تجمعات المياه .

وتفقد المحافظ العمل بمستشفيات بورسعيد وشدد على رفع حالة الاستنفار و تواجد الأطقم الطبية لاستقبال الحالات الطارئة.

واستمرت حالة الشلل التام بجميع كافيهات ومطاعم بورسعيد والتي خلت تماما من الرواد عدا العمالة التي واصلت عملها لرفع المياه المتراكمة من الأمطار الشديدة.

و انتظمت الأعمال بمواني بورسعيد عدا ميناء الصيد البحري الذي أوقف خروج مراكب الصيد بسبب العوامل الجوية

وشكلت مديرية التربية و التعليم غرفة طوارئ لمتابعة موقف المدارس وجمعات المياه بها و التي كانت قد صدر قرار بتاجيلها حرصا على سلامة الطلبة و الطالبات. 

ولم تعلن المحافظة حتى الآن اي قرار بشأن استئناف الدراسة غدا من عدمه غير أن الواضح أن الدراسه ستواصل انتظامها غدا. 

كان د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اصدر تعليمات لمديرى الإدارت التعليمية كاجراءات احترازية حرصا على سلامة العاملين و التلاميذ تضمنت

١- التنبيه على جميع مديرى المدارس بمختلف المراحل التعليمية بضرورة فصل التيار الكهربائى عن مبانى المدارس حال سقوط المطر و عدم اعادته الا بعد جفاف الجدران و الأرضيات.
٢- مراجعة جميع وصلات الكهرباء والأسلاك من مصادرها بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.
٣- التأكد من نظافة أسطح المدراس و عدم وجود اى مخلفات او رواكد عليها تعوق مسالك المطر.
٤- عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول فى حالة تكرار سقوط امطار.
٥- توعية الطلاب من خلال الاذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة فى الشوارع اثناء سقوط الامطار حرصا على ارواحهم.
٦- تشكل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات ورفع تقرير لمدير الادارة التعليمية.
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
لمجابهة سوء الأحوال الجوية .. رفع حالة الاستنفار القصوى في بورسعيد
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