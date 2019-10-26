النور مكانه في القلوب.. "أسماء" تطعم الكلاب والقطط من فلوس الدروس

كلما خطت بقدميها خطوة واحدة تلتف حولها القطط والكلاب قادمين إليها من كل حدب وصوب تستقبلها بترحيب حار كترحيب ضيف بحبيب قد أته توًا من سفر بعيد، تتوقف عن سيرها وتجلس وسطهم لتخرج ما ينتظروه منها، أكياس بلاستيكية تحوي كميات من حبوب بنية هي مرادهم.



تضع تلك الأكياس أمامهم ويغدو في أكلها بكل نهم وتلذذ، مشهد يومي تستمر "أسماء أحمد" ابنة الـ 17 عامًا في عرضه كلما نزلت للذهاب إلى دروسها، "كل يوم باخد أكياس فيها أكل للقطط والكلاب في الشارع وأقف أكلهم بنفسي".



مع أول يوم في كل شهر تقتطع "أسماء "من مصروفها ومصاريف الدروس الخصوصية، مبلغا صغيرا تحضر به الطعام المخصص للحيوانات، فتقول "أسماء" لـ "صدى البلد":"بجيب بمصروفي دراي فود وبقسمهم في أكياس صغيرة تصطحبها معاها أينما ذهبت، فكلما صادفها كلب أو قطة أخرجت كيس لتطعمه" لو شوفت أي قطة أو كلب فالشارع أطلع منهم، ومعي في شنطتي دائمًا".



رغم لومها على إهدار مصروفها إلا إنها تجد عكس ذلك تمامًا:" فيه ناس كتير قالت مكلف، لكن أنا قدرت أوفر من مصروفي ودروسي، والتكلفة لا تتعدى 35 جنيها في الشهر يعني مبلغ بسيط جدًا ويكفي الأكياس، المسألة في إنك لو عايز تعمل هتعملها".



ما دفع طالبة الثانوية العامة إلى أخذ تلك الخطوات لإطعام الكلاب والقطط هي غياب الرحمة من قلوب الكثيرين من البشر تجاه هذه الحيوانات البريئة، وتحديدًا بعد أن عاصرت موقف أثر في نفسها:" وأنا صغيرة كنت بحط أكل للقطط قدام البيت وبدأ أهل المنطقة يتضايقوا من تجمع القطط والكلاب وبعد فترة اختفت القطط من منطقتي تمامًا ولاحظت غيابهم وبعدين عرفت إن جار لينا تخلص منهم، كنت طفلة ولما كبرت فهمت إنها جريمة وبقيت اسمع عن قتل الكلاب والقطط في أكثر من منطقة".



من بعد هذا الموقف الذي لم يفارق ذهنها، قررت أن تتولى مسئولية إطعام الكلاب والقطط بنفسها في الشوارع:" بدأت أول ما ارجع من الدرس أروح لمكان بعيد شوية بحيث لا أسبب مضايقة لأي شخص من القطط بقصد شارع يكون فيه أطفال بتلعب مع بعض فأحط الأكل، ومع الوقت بقت الأطفال بتجيب أكل بمصروفهم وبيأكلوهم من غير ما أطلب منهم كده، هما شافوني وحبوا يعملوا زي".



ليكن الهدف الذي ترجو "اأسماء "أن تحصده هو هدف أخلاقي وإنساني في المقام الأول:" الهدف من فكرتي مش اني أكل قطط وبس؛ الهدف هو ازرع نور ورحمة داخل الأشخاص والأطفال، لما اتعود على كدا هحب اساعد الإنسان، اتمنى ترجع الرحمة في قلوبنا تاني".