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برلمان

مشبوه.. برلمانية عن تقرير البرلمان الأوربي: مصنوع لصالح الجماعات الإرهابية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:06 م
الجماعات الارهابية
الجماعات الارهابية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قالت النائبة سعاد المصرى، إن قرار ‏البرلمان الأوروبي الذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مصنوع لصالح الجامعات الإرهابية وبعيد عن أرض الواقع، واعتمد على تقارير مشبوهة لمنظمات مسيسة، وكان من الأولى أن يعتمد فى الحصول على معلوماته من القنوات الشرعية.

وأضافت المصرى، أن هذا البيان يعد تدخلاً غير مقبول جملة وتفصيلا فى الشأن المصرى الداخلى، هذا إلى جانب أنه لا يمت للواقع بصلة، وإنما جاء لخدمة جهات ومنظمات وكيانات بعينها، ولهذا على مثل هذه المؤسسات عدم الاعتماد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الإرهابيين القطرى والتركى دون النظر.

وأشارت المصرى، إلى أن المعلومات فى مصر متاحة للجميع، ولهذا من باب المهنية وعدم الانحياز أنه فى حال رغبة بعض الكيانات او المؤسسات فى الحصول على معلومات أن يتم التواصل مع القنوات الشرعية والمصادر الرسمية فى التقارير التى ترغب فيها.
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