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ديني

هل صلاة الجماعة واجبة .. تعرف على رأي العلماء

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:30 م
هل صلاة الجماعة واجبة
هل صلاة الجماعة واجبة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن صلاة الجماعة تعلو صلاة الفرد بـ 25 درجة وعلاقة الجماعة بالصلاة اختلف حولها العلماء فذهب واحد من العلماء بأن الجماعة ركن من أركان الصلاة أي أنها كالركوع أو السجود إذا تركها شخص فصلاته باطلة.

وأضاف "جمعة"، خلال اجابته عن أسئلة المصلين بمجلس الجمعة قائلا: وذهب الرأي الثاني بأن الجماعة فرض أي من تركها صحت صلاته مع الحرمة، أما الرأي الثالث سنة على الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أما الرأي الرابع فيقول إن الجماعة سنة مؤكدة وهو الرأي الراجح عند جمهور العلماء.

هل صلاة الجماعة واجبة
بينما قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز تركها لافتا إلى أن من صلى منفردًا "آثم" وإن كانت صلاته صحيحة، وذلك عند الإمام أحمد بن حنبل.

واستشهد عبدالمعز، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية بقول الله تعالى "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين" منوها أن حرف "مع" يفيد الإجتماع مع المصلين فى الجماعة وليس منفردا.

حكم صلاة الجماعة على المرأة
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن صلاة الجماعة على المرأة ليست فرض كفاية ولا سُنة مؤكدة ولا واجبة.

وأضاف مستشار المفتى، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أنه يجوز للمرأة الخروج لأداء صلاة الجمعة فى المسجد، ولو صلت فى بيتها فعليها صلاة الظهر أربع ركعات.
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