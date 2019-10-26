تقارير مسيسة.. برلماني: البرلمان الأوربى يكيل بمكيالين

قال ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، إن بيان ‏البرلمان الأوروبي الذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر ومرفوض في شئون مصر الداخلية، واعتمد على معلومات مغلوطة وغير حقيقية، ومصدره منظمات مسيسة لها موقف عدائى صريح ضد الدولة المصرية.





وطالب طوبيا، فى بيان له اليوم، ‏البرلمان الأوروبي مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للدول الأوروبية، وفى نفس الوقت تسعى هذه البيانات لتشويه صورة الدولة المصرية، ولهذا على هذه البرلمانات أن تكون محايدة وبعيدة كل البعد عن الانحياز لبعض الجماعات والكيانات التى لها موقف عدائى ضد الدولة المصرية.



