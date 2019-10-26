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برلمان

تقارير مسيسة.. برلماني: البرلمان الأوربى يكيل بمكيالين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:05 م
البرلمان الأوربى
البرلمان الأوربى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، إن بيان ‏البرلمان الأوروبي الذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر ومرفوض في شئون مصر الداخلية، واعتمد على معلومات مغلوطة وغير حقيقية، ومصدره منظمات مسيسة لها موقف عدائى صريح ضد الدولة المصرية.

وطالب طوبيا، فى بيان له اليوم، ‏البرلمان الأوروبي مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للدول الأوروبية، وفى نفس الوقت تسعى هذه البيانات لتشويه صورة الدولة المصرية، ولهذا على هذه البرلمانات أن تكون محايدة وبعيدة كل البعد عن الانحياز لبعض الجماعات والكيانات التى لها موقف عدائى ضد الدولة المصرية.

‏وأشار طوبيا، إلى أن كل ما يتم من إجراءات مصرية تتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية وتخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه، وفيما يخص مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا التظاهر إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمي في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يؤكد أنهم يكيلون بمكيالين، ويتجاهلون ما يتعرض له المواطنين فى مختلف الدول.
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