أحمد أمين ينضم إلى فريق عمل ما وراء الطبيعة

انضم الفنان أحمد أمين إلى فريق عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، والمقرر عرضه عبر الشبكة الأمريكية ضمن خطتها للعام المقبل.



مسلسل " ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعينى أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل أستاذ جامعى لأمراض الدم فى القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل فى قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التى يقابلها.



