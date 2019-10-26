الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتقدم على يونيون برلين بهدف

تقدم فريق بايرن ميونخ على نظيره يونيون برلين بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الألماني.





جاء هدف بايرن ميونخ الوحيد في شباك يونيون برلين، عن طريق بنيامين بافارد، في الدقيقة 13 من عمر المباراة.





ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد يونيون برلين في المركز الـ 15 بـ 7 نقاط.



