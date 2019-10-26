يؤيد الإرهاب.. وكيل إعلام النواب: البرلمان الأوروبي وضع نفسه في مأزق

أعلن النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب رفضه وبشكل قاطع لبيان البرلمان الأوروبى حول ما أثير من معلومات مغلوطة وأكاذيب حول ملف حقوق الإنسان فى مصر.





واعتبر "شيمكو" فى بيان له أصدره أن إدانة البرلمان الأوروبى لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون المصرية من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعى بمثابة تدخل سافر ومرفوض فى الشأن الداخلي المصرى متسائلا : ماذا يتم داخل جميع الدول الاوروبية مع من يهددون الأمن القومى لاى دولة أوروبية وهل اصبح البرلمان الاوروبى يدافع عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة.





وأوضح النائب، أن هذه الإدانة من البرلمان الاوروبى لم تكن فى موضعها المناسب وتمس استقلالية القضاء المصرى الشامخ والنزيه وتمثل تدخلا فى الشأن المصرى ومحاولة للتأثير على التحرك الشامل والإيجابى الأمنى والفكرى والاستراتيجى ضد ظاهرة الإرهاب الأسود الذى بات يمثل خطرا داهما على الامن والسلم الدوليين.





وأكد النائب محمد شعبان شيمكو ان كل ماجاء فى بيان البرلمان الأوروبى من معلومات كذب فى كذب ولاأساس له من الصحة وهى أكاذيب وسموم وإشاعات تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الحقوقية المشبوهة التى تتلقى تمويلات مالية كبيرة من الأموال القطرية والتركية.



