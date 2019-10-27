افصل المحرك فورا.. لحماية السيارة من أضرار مياه الأمطار اتبع هذه التعليمات

افصل المحرك علي الفور



في حالة دخول سيارتك لبركة ماء عميقة تجنب تشغيلها و قم بابطال المحرك علي الفور و يجب عليك رفع السيارة عن طريق جرها او رفعها علي ونش انقاذ لانة في حالة وصول الماء داخل المحرك تتلف البوجيهات و يختلط الزيت بالماء داخل المحرك ايضا السيور الداخلية تتلف



القيام بتجفيف المقصورة الداخلية علي الفور



عند دخول الماء داخل سيارتك تجنب تركها فيجب عليك تجفيفها علي الفور حتي ان اضطررت لفك الكراسي الداخلية و اخراجها خارج السيارة لتجنب الاضرار التي تلحق بالاجزاء الداخلية كالطابلوة و الفرش الداخلي



افصل الاقطاب الخاصة بالبطارية علي الفور



كما نعرف الماء و الكهرباء لا يجتمعان فيجب عليك علي الفور نزع اقطاب البطارية (القواطيش) لفصل التيار الكهربائي بشكل نهائي لتجنب حدوث ماس او تلف الاجزاء الاليكترونية داخل سيارتك.



ليس من الضروري قيادة السيارة، وقت سقوط الأمطار لسلامتك ولسلامة سيارتك أيضا لكن في هذا الموضوع سنتطرق للاضرار التي قد تصيب سيارتك بشكل خاص وتشل حركتها، وفيما يلي سنستعرض الخطواط الواجب اتباعها لحماية سيارتك من الأمطار.