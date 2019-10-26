شاهد.. تحيا مصر يوفر ربع مليون قطعة ملابس جديدة في دكان الفرحة

نجح صندوق تحيا مصر فى توفير 250 ألف قطعة ملابس جديدة من خلال حملة "دكان الفرحة"، للفئات الأولى بالرعاية فى كل محافظات الجمهورية، حيث توفر الملابس للأطفال فى دور الأيتام وأبناء السجينات .





وقد أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن دكان الفرحة عمل إيجابى جدا يدخل الفرحة والسعادة على قلوب الكثير من فتيات الإسكندرية.





فى حين قال الدكتور محمد جلال ، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون المجتمع ، إنها خدمة تقدم للطلاب من خلال صندوق تحيا مصر وعدد من الشركات.





كما أكد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، إن دكان الفرحة يدعم الطلاب والطالبات فى المحافظة ، مبديا سعادته بهذا المجهود ، وإدخال الفرحة فى قلوب الطلاب.





وقال الدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن الطلاب جميعهم سعداء بما يقدمه صندوق تحيا مصر من خدمات للفئات الأولى بالرعاية.





وكان صندوق تحيا مصر، قد أطلق صباح اليوم، السبت، حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة.





جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق، بحضور الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية والدكتور محمد الوحش المستشار الطبي والعلمي للصندوق وعدد من رؤساء مجلس إدارات البنوك والشركات بالإضافة الى لفيف من الفنانين والشخصيات العامة كان في مقدمتهم رجاء الجداوي ولبلبة وفردوس عبد الحميد وكندة علوش وفاء عامر وأحمد حلمي ومصمم الأزياء هاني البحيري رباب حسين، كما قدم النجم محمد حماقي باقة متنوعة من أغانيه مشاركة منه في إسعاد العرائس.



