Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. تحيا مصر يوفر ربع مليون قطعة ملابس جديدة في دكان الفرحة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:42 م
صندوق تحيا مصر يطلق
صندوق تحيا مصر يطلق دكان الفرحة
Advertisements
محمد عبد المنعم
نجح صندوق تحيا مصر فى توفير 250 ألف قطعة ملابس جديدة من خلال حملة "دكان الفرحة"، للفئات الأولى بالرعاية فى كل محافظات الجمهورية، حيث توفر الملابس للأطفال فى دور الأيتام وأبناء السجينات .

وقد أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن دكان الفرحة عمل إيجابى جدا يدخل الفرحة والسعادة على قلوب الكثير من فتيات الإسكندرية.

فى حين قال الدكتور محمد جلال ، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون المجتمع ، إنها خدمة تقدم للطلاب من خلال صندوق تحيا مصر وعدد من الشركات.

كما أكد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، إن دكان الفرحة يدعم الطلاب والطالبات فى المحافظة ، مبديا سعادته بهذا المجهود ، وإدخال الفرحة فى قلوب الطلاب.

وقال الدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن الطلاب جميعهم سعداء بما يقدمه صندوق تحيا مصر من خدمات للفئات الأولى بالرعاية.

وكان صندوق تحيا مصر، قد أطلق صباح اليوم، السبت، حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق، بحضور الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية والدكتور محمد الوحش المستشار الطبي والعلمي للصندوق وعدد من رؤساء مجلس إدارات البنوك والشركات بالإضافة الى لفيف من الفنانين والشخصيات العامة كان في مقدمتهم رجاء الجداوي ولبلبة وفردوس عبد الحميد وكندة علوش وفاء عامر وأحمد حلمي ومصمم الأزياء هاني البحيري رباب حسين، كما قدم النجم محمد حماقي باقة متنوعة من أغانيه مشاركة منه في إسعاد العرائس.

وخلال الاحتفالية قام الصندوق بتسليم 100 عروس من الفتيات الأولى بالرعاية لتجهيزات الزواج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة برعاية الرئيس.. تحيا مصر يبدأ أعمال تنمية في 3 قرى بسوهاج.. ويجهز أكثر من 6 آلاف وحدة سكينة بالأسمرات والمحروسة .. و80 مليون جنيه مساهمة لصندوق ذوي الإعاقة

تحيا مصر يطلق حملة تيسير زواج اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية قريبا

صندوق تحيا مصر ينظم معرض دكان الفرحة بجامعة الإسكندرية

صندوق تحيا مصر: إطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية... السبت

تحيا مصر يطلق حملة تجهيز العرائس ضمن مبادرة دكان الفرحة

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

ترشيحاتنا

هل صلاة الجماعة واجبة .. تعرف على رأي العلماء

كاف يخطر الأهلى بمواعيد مبارياته الأفريقية الثلاث.. رسميا

مرتديا قميص الأهلي.. كهربا يحتفل بانضمامه إلى قائمة منتخب مصر ..شاهد

أحمد أمين يتعرض للسرقة .. صور

تزداد قوة .. تعرف على مسار عاصفة ميديكين المدمرة بعد مرورها من مصر

بكاء عمرو محمود ياسين يثير اهتمام المصريين على جوجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها