Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة دورتموند وشالكه بالدوري الألماني

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:35 م
ماركو رويس لاعب بروسيا
ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند
Advertisements
محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة بروسيا دورتموند وشالكه، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الألماني.

سيطر بروسيا دورتموند على معظم مجريات الشوط الأول، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ويسعى بروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان بهفدين دون رد، الأربعاء الماضي، في مسابقة دروي أبطال أوروبا.

على الجانب اللآخر يطمح فريق شالكه في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد شالكه في المركز السابع بـ 14 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وشالكه فى الدورى الالمانى

بروسيا دورتموند يواجه فيردر بريمن في الدوري الألماني

بث مباشر.. مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الألماني

شوط أول سلبي بين تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

بروسيا دورتموند يخشى مفاجآت فرايبورج في الدوري الألماني

بث مباشر.. مباراة بروسيا دورتموند و فرايبورج بالدوري الألماني

ترشيحاتنا

بعد خروجه من حسابات ميتشو ... 3 أندية تسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

هل صلاة الجماعة واجبة .. تعرف على رأي العلماء

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

القبض على أبو وردة .. آسيوي صور موظفة سعودية وهو يتحرش بها .. فيديو

تزداد قوة .. تعرف على مسار عاصفة ميديكين المدمرة بعد مرورها من مصر

علاج سحري للتخلص من آلام الكتف.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها