التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة دورتموند وشالكه بالدوري الألماني

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة بروسيا دورتموند وشالكه، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الألماني.



سيطر بروسيا دورتموند على معظم مجريات الشوط الأول، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف.



ويسعى بروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان بهفدين دون رد، الأربعاء الماضي، في مسابقة دروي أبطال أوروبا.



على الجانب اللآخر يطمح فريق شالكه في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال.



ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد شالكه في المركز السابع بـ 14 نقطة.