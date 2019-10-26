فيديوجراف| تصريحات محيي إسماعيل الصادمة تشعل السوشيال ميديا

اشتهر الفنان محيي إسماعيل بتصريحاته وردود أفعاله الصادمة، التي دائما يتناولها المتابعون بشكل كوميدي.



وظهر محيي إسماعيل مؤخرا في مهرجان الإسكندرية السينمائي كعضو في لجنة التحكيم، وخلال أحد اللقاءات أطلق عددا من التصريحات، التي تناولها رواد السوشيال ميديا بشكل كوميدي.



من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على تفاصيل القصة وما الذي أطلق سيل الكوميكس على محيي إسماعيل.