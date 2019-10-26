للرجال فقط.. تعرف على علاقة هذا المرض بالصحة الجنسية

يعتبر كل ما يخص الصحة الجنسية أكثر ما يهم الرجال في الوقت الحالي، يمكن للعديد من الأمور أن تؤثر على الصحة الجنسية لدى الرجال، سواء عادات يومية أو نوع معين من الأدوية أو الإصابة ببعض الأمراض.



أشار موقع " health line" إلى تأثير مرض السكر بالصحة الجنسية لدى الرجال، ويعتبر أكثر مشاكل الصحة الجنسية التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع والتي تواجه الرجال المصابين بمرض السكر هي الضعف الجنسي .



ويعتبر تأثير السكر قوي على الصحة الجنسية لدرجة أنه قد يتم تشخيص بعض حالات مرضى السكر لأول مرة عندما يسعى رجل لعلاج الضعف الجنسي، حيث يعد أشهر ما يسبب ضعف جنسي عند الرجال بعد الإصابة بمرض السكر هو ضعف الانتصاب بسبب تلف الأعصاب أو العضلات.



كما يمكن للآثار الجانبية لبعض الأدوية أن تغير مستويات هرمون تستوستيرون ، مما تسبب أيضا الضعف الجنسي، لحالات الأخرى التي تصاحب مرض السكري يمكن أن تسهم أيضا في الضعف الجنسي مثل :-



-البدانة

-ضغط الدم المرتفع

-الاكتئاب والقلق

