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أخبار العالم

لمدة يومين.. وزير خارجية فرنسا يزور الإمارات لإستعراض القضايا الإقليمية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:48 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
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محمود نوفل
يزور وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان دولة الإمارات العربية المتحدة يومي الأحد 27 والاثنين 28 أكتوبر 2019.

وسيلتقي ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فضلًا عن نظيره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لاستعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الرئيسية .

وتجدار الإشارة الي ان متحف اللوفر ابو ظبي وهو أكبر مشروع ثقافي تقوم به فرسا في الخارج قد إستقبل أكثر من مليون زائر

كما تستقبل جامعة السوربون ابوظبي طلابا من جميع انحاء الشرق الأوسط منذ عام 2006 حيث تخرج مايزيد علي 2000طالب ، وتمثل المدارس الفرنسية المؤهلة السبع في الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر شبكة مدرسية فرنسية في العالم

كما تعد القوات الفرنسية حاضرة دائما في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009 من أجل ضمان الأمن الإقليمي

كما أنشأت أكثر من 600 منشأة فرنسية فروعا لها في الإمارات العربية المتحدة ، وبلغت قيمة المبادات التجارية بين البلدين 4.5 مليارات يورو

كما ستشارك فرنسا في المعرض العالمي في دبي عام 2020 تحت شعار "نور الأنوار"
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