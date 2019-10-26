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تعليم

تعرف على موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:01 م
تعرف على موعد انطلاق
تعرف على موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية
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ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، علي الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنيا للعام الجامعي 2019/2020، وذلك بعد تشكيل لجنة عليا مشرفة علي الانتخابات وذلك لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والاشراف عليها وتقديم تقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية يوميًّا منذ بدايتها.

وجاءت اللجنة العليا برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي متشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والطالبين إسلام يسري وأية محسن ممثلين عن الطلبة والطالبات.

وأكد د.عبد النبي أن الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الشرعية الممثلة للطلاب والمعبرة عن آرائهم وطموحاتهم عن طريق القنوات الشرعية وفي إطار التقاليد والأعراف الجامعية، بهدف الاستفادة من طاقات ومهارات الشباب في تنظيم الأنشطة الطلابية وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات اعتبارًا من صباح الأربعاء 30 أكتوبر، مشيرًا أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين الأحد 3 نوفمبر، وبدء تلقي الطعون وفحصها وإعلان الكشوف النهائية خلال يومي الرابع والخامس من نفس الشهر، علي أن تبدأ الدعايا الانتخابية اعتبارا من الأربعاء 6 نوفمبر، وتبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 10نوفمبر، ثم انتخابات الإعادة الاثنين 11 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وأخيرًا بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك في الرابع عشر من شهر نوفمبر.

يذكر أن لائحة الاتحادات الطلابية أقرت بعض الشروط فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجالس الاتحادات وهو أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبالخلق والقيم والسمعة الحسنة، ومستجدًا في فرقته، ومسددًا للرسوم الدراسية، وله نشاط فعال ومستمر في عمل اللجنة التي يرشح نفسه بها، ولم يسبق تطبيق عقوبة عليه أو جزاءات، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى مع أوراق الترشح فى اللجنة المرشح لها.
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