536 مخالفة .. حملة مكبرة لتطهير الأسواق في ملوي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بمحافظة المنيا، حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات وضبط الاسواق بالشوارع الرئيسية والاحياء بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.



جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.



وأوضح وجدي زقزوق رئيس المركز، ان الحملة أسفرت عن تحرير 536 مخالفة منها 417 إزالة إدارية، و74 مخالفة إشغال وتعدي على حرم الطريق و19 مخالفة لقواعد الحماية المدنية والامن الصناعي لعدم توافر الاشترطات المطلوبة، 12 مخالفة لتواجد الباعة الجائلين، 8 مخالفات لمحلات بدون نشاط، 6 مخالفات تشوين.



وأشار إلي ان الوحدة المحلية تبذل قصاره جهدها للاستمرار فى تنفيذ تلك الحملات للحفاظ على الصالح العام والتصدي للمخالفين.