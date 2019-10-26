بشرى سارة لصغار المزارعين بالمنيا .. اعرف التفاصيل

افتتح اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظه المنيا نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، المعرض التسويقى لمنتجات صغار المزارعين بنادى الشعب جنوب مدينة المنيا والذى تنظمه مديرية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة برايم ومؤسسة رؤية حياة للتنمية وتحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما افتتخ منفذ ثابت بمديرية الزراعة يضم عدد من المنتجات الزراعية والغذائية التي تخدم المواطن.



جاء ذلك بحضور المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة المنسق المحلي للمشروع بالمنيا، والمهندس محمد خلف، مدير مشروع برايم وعدد من التنفيذيين المعنيين بهذا الشأن.



يهدف المشروع الى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى والمساهمة في الحد من الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن بالإضافة لدعم صغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحسين الإنتاج والدعم الفني وصولًا الى تسويق المنتجات بما يعود بالنفع على الصالح العام.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هذا المشروع يتم تنفيذه حاليًا في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وهي بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، والمنيا بالإضافة لمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

افتتح اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظه المنيا نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، المعرض التسويقى لمنتجات صغار المزارعين بنادى الشعب جنوب مدينة المنيا والذى تنظمه مديرية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة برايم ومؤسسة رؤية حياة للتنمية وتحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما افتتخ منفذ ثابت بمديرية الزراعة يضم عدد من المنتجات الزراعية والغذائية التي تخدم المواطن.



جاء ذلك بحضور المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة المنسق المحلي للمشروع بالمنيا، والمهندس محمد خلف، مدير مشروع برايم وعدد من التنفيذيين المعنيين بهذا الشأن.



يهدف المشروع الى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى والمساهمة في الحد من الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن بالإضافة لدعم صغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحسين الإنتاج والدعم الفني وصولًا الى تسويق المنتجات بما يعود بالنفع على الصالح العام.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هذا المشروع يتم تنفيذه حاليًا في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وهي بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، والمنيا بالإضافة لمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.