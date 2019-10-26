Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بشرى سارة لصغار المزارعين بالمنيا .. اعرف التفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:18 م
المعرض التسويقى
المعرض التسويقى لمنتجات صغار المزارعين
Advertisements
ايمن رياض
افتتح اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظه المنيا نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، المعرض التسويقى لمنتجات صغار المزارعين بنادى الشعب جنوب مدينة المنيا والذى تنظمه مديرية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة برايم ومؤسسة رؤية حياة للتنمية وتحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما افتتخ منفذ ثابت بمديرية الزراعة يضم عدد من المنتجات الزراعية والغذائية التي تخدم المواطن.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة المنسق المحلي للمشروع بالمنيا، والمهندس محمد خلف، مدير مشروع برايم وعدد من التنفيذيين المعنيين بهذا الشأن.

يهدف المشروع الى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى والمساهمة في الحد من الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن بالإضافة لدعم صغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحسين الإنتاج والدعم الفني وصولًا الى تسويق المنتجات بما يعود بالنفع على الصالح العام.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هذا المشروع يتم تنفيذه حاليًا في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وهي بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، والمنيا بالإضافة لمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
افتتح اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظه المنيا نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، المعرض التسويقى لمنتجات صغار المزارعين بنادى الشعب جنوب مدينة المنيا والذى تنظمه مديرية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة برايم ومؤسسة رؤية حياة للتنمية وتحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما افتتخ منفذ ثابت بمديرية الزراعة يضم عدد من المنتجات الزراعية والغذائية التي تخدم المواطن.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة المنسق المحلي للمشروع بالمنيا، والمهندس محمد خلف، مدير مشروع برايم وعدد من التنفيذيين المعنيين بهذا الشأن.

يهدف المشروع الى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى والمساهمة في الحد من الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن بالإضافة لدعم صغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحسين الإنتاج والدعم الفني وصولًا الى تسويق المنتجات بما يعود بالنفع على الصالح العام.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هذا المشروع يتم تنفيذه حاليًا في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وهي بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، والمنيا بالإضافة لمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.ليلي زيدان يكتب: مشروع برايم .. نحو تنمية مستدامة حقيقية

ترشيحاتنا

بسبب الأمطار.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء وإصابة ٣ أشخاص سقطوا من أعلى منازلهم بالبحيرة

رفض تجاوز مرتضى في حق الخطيب .. كيف أخرس تركي آل الشيخ المتربصين بعلاقته بالأهلي .. القصة الكاملة

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

كاف يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

مدعي الجنون .. المخرج محمد حمدي يهاجم محيي إسماعيل

تعرف على حالات الجمع بين معاشين بـ قانون المعاشات الجديد بعد شائعة حرمان ذوي الإعاقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها