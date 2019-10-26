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أخبار العالم

غضب عارم في السودان | ماذا وجدت السلطات في زنزانة البشير | تفاصيل صادمة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:03 م
عمر البشير
عمر البشير
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رحيم يسري
كشفت وسائل إعلام سودانية عن تمكن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من التواصل مع أنصاره ومؤيديه رغم احتجازه في سجن "كوبر" ، حيث عثرت السلطات على هاتف حديث الطراز مع البشير، ما أثار ضجة بين السودانيين.

الهاتف تم إدخاله للبشير عن طريق عسكري كان يخدم في سجن كوبر، لكن تم فصله من الخدمة بعد ذلك، وفقا لما نقلته روسيا اليوم عن منظومة "زيرو فساد" السودانية.

وأضافت أن أتباع البشير عينوا الجندي المفصول في إحدى شركاتهم براتب مجزٍ.

ومن خلال الهاتف، تمكن البشير من التواصل مع أنصاره وإعطاء تعليمات لمؤيديه من خلال عقد اجتماعات عن طريق التطبيقات التي تسمح بتعدد الاتصالات مثل "واتساب" وغيره حيث كان يعطيهم التعليمات من زنزانته.

كان البشير قد تم عزله في ابريل الماضي عقب 30 عاما في الحكم، بسبب ضغط الاحتجاجات الشعبية التي بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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