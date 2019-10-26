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رياضة

فاز على السويسري نيكولاس.. المصري مازن هشام يتأهل لدور الـ 16 في بطولة العالم للإسكواش

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:11 م
مازن هشام
مازن هشام
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منتصر الرفاعى
تأهل المصري مازن هشام إلى دور الستة عشر من بطولة العالم الفتوحة للإسكواش، والمقامة في مصر، في الفترة من 25 اكتوبر 2019 إلى الأول من نوفمبر ، بعد الفوز على السويسري نيكولاس مولر في مباراة دور الـ 32 التي أقيممت بينهما اليوم تحت سفح الأهرامات.
وقدم اللاعب المصري أداءا قويا على مدار أشواط المباراة الأربعة، وأظهر تفوقا ملحوظا على نيكولاس مولر، ونجح مازن هشام في الفوز بثلاثة أشواط مقابل.
وينتظر مازن هشام الفائز من مباراة علي فرج المصنف الأول عالميا مع مواطنه المصري عمر مسعد، والتي ستقام في الخامسة والنصف، ليواجهه في دور الستة عشر من البطولة المقامة أمام الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع.
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