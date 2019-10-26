رشوان : مخاوف كبيرة من هجرة شباب الأطباء إلى الخارج.. إعرف السبب

قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن تعيين المعيدي بعقود مؤفتة، حال إقراره، سيؤدي إلى ازدياد هجرة الأطباء من العمل بمصر.



وأكد رشوان، أن تزايد حالات هجرة الأطباء للخارج تتم نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل،



و تحفظت النقابة على عمل عقود للأطباء المعيدين والمدرسين المساعدين، وفق ما نص عليه مشروع القانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، و التى تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات على ان تطبق هذه المادة إعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021.