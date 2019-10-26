Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يثرب عادل تتأهل لدور الـ16 من بطولة العالم للإسكواش على حساب ندى عباس

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:16 م
يثرب عادل
يثرب عادل
Advertisements
منتصر الرفاعى
حققت المصرية يثرب عادل فوزا صعبا على مواطنتها ندى عباس، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة دور الـ 32 من بطولة العالم للاسكواش المقامة على الأراضي المصرية في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام. 
جاءت المباراة قوية للغاية، ونجحت ندى عباس في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-7، وكررت نفس الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 13 – 11، وعادت يثرب عادل للفوز بالشوطين الثالث والرابع بعد ماراثون كبير بنتيجة 13 – 11 ، لكل شوط، وحسمت الشوط الخامس لصالحها ينتيجة 11-9، لتنهي المباراة التي استمرت 67 دقيقة لصالحها 3-2. 
وبذلك تتأهل يثرب إلى دور الستة عشر من البطولة، وتنتظر الفائز من مباراة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة على مستوى العالم مع الإنجليزي ميللي توملينسون. 
وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

تعرف على حالات الجمع بين معاشين بـ قانون المعاشات الجديد بعد شائعة حرمان ذوي الإعاقة

ابن الزعيم .. رامى إمام يثير إعجاب متابعيه من داخل أحد النوادى الرياضية

لم أزر والدي المتوفي منذ عام لبعد المسافة فماذا أفعل؟.. شاهد نصيحة علي جمعة

تريند الفن.. محمود ياسين بسبب دموع ابنه عمرو.. والفيل الأزرق 2 حاضر بالإيرادات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها