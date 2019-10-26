يثرب عادل تتأهل لدور الـ16 من بطولة العالم للإسكواش على حساب ندى عباس

حققت المصرية يثرب عادل فوزا صعبا على مواطنتها ندى عباس، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة دور الـ 32 من بطولة العالم للاسكواش المقامة على الأراضي المصرية في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام.

جاءت المباراة قوية للغاية، ونجحت ندى عباس في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-7، وكررت نفس الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 13 – 11، وعادت يثرب عادل للفوز بالشوطين الثالث والرابع بعد ماراثون كبير بنتيجة 13 – 11 ، لكل شوط، وحسمت الشوط الخامس لصالحها ينتيجة 11-9، لتنهي المباراة التي استمرت 67 دقيقة لصالحها 3-2.

وبذلك تتأهل يثرب إلى دور الستة عشر من البطولة، وتنتظر الفائز من مباراة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة على مستوى العالم مع الإنجليزي ميللي توملينسون.