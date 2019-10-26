الأمم المتحدة تطلق حوارًا عالميًا حول مستقبل العالم

أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق العام القادم حوارًا عالميًا أكبر من أي وقت مضىى بشأن مستقبل العالم وذلك في ذكري الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها.



وأعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن الاحتفال في العام المقبل بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة سيتضمن حوارًا عالميًا كبيرا وشاملا للجميع بشأن دور التعاون على الصعيد العالمي في بناء المستقبل الذي نصبو إليه.



وستعقد الأمم المتحدة وذلك ابتداء من يناير ٢٠٢٠،حوارات في جميع أنحاء العالم - تعبر الحدود والقطاعات والأجيال- على أن الغرض من ذلك هو الوصول إلى الجماهير على الصعيد العالمي؛ والاستماع إلى آمالها ومخاوفها؛ والتعلم من خبراتها.



وذكر غوتيريش أن الأمم المتحدة تاسست في عام ١٩٤٥ لدعم العمل الجماعي بغرض تحقيق السلام والتنمية وإعمال حقوق الإنسان للجميع حيث تسعى مبادرة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة (UN75) إلى تحفيز الحوار والعمل بشأن سبل بناء عالم أفضل على الرغم من التحديات العديدة التي نواجهها.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن تلك المبادرة تسعى إلى دفع عجلة الحوار في جميع شرائح المجتمع - التي تتراوح بين الفصول الدراسية ومجالس الإدارة والبرلمانات والمجالس القروية - حيث ستركز بشكل خاص على الشباب والأشخاص الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للتهميش أو لا تُسمع أصواتهم فيما يخص الشؤون العالمية.



وفي فيلم صدر اليوم، ناشد الأمين العام الناس في كل مكان أن يضموا أصواتهم لهذه الحملة: ”نحن بحاجة لآرائكم واستراتيجياتكم وأفكاركم لكي نتمكن من تقديم خدمات أفضل لشعوب العالم التي يتعين علينا خدمتها“.



وتابع : ومن خلال الحوارات المقبلة، تهدف هذه المبادرة إلى تشكيل رؤية عالمية للعام ٢٠٤٥، أي الذكرى المئوية لإنشاء الأمم المتحدة؛ وزيادة فهم الأخطار التي تهدد ذلك المستقبل؛ وتحفيز العمل الجماعي من أجل تحقيق تلك الرؤية حيث ستجرى استطلاعات للرأي وسيتم تحليل وسائط الإعلام على الصعيد العالمي بموازاة ذلك لتوفير بيانات إحصائية دقيقة.



واستكمل :وستُعرض الآراء والأفكار التي يتمخض عنها ذلك على قادة العالم وكبار موظفي الأمم المتحدة في مناسبة بارزة خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر ٢٠٢٠، وسوف تُنشر على شبكة الإنترنت وعن طريق الجهات الشريكة باستمرار.