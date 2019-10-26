استشاري نفسي وسلوك: المثلث الأسري يؤثر في شخصية الطفل.. التفاصيل

قال الدكتور أمير يوحنا، استشاري نفسي وإرشاد نفسي وتعديل سلوك، إن سن الطفولة هو المرحلة التي تتكون فيها شخصية الطفل والتي تتغذى فيسيولوجيًا ونفسيًا وأجتماعيًا من خلال الأسرة، وهذه المرحلة التي يتم على أساسها تحديد سلوكيات الطفل.



وأوضح الدكتور أمير يوحنا، من خلال حواره في برنامج"السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة DMC، أن من خلال الأسرة في مرحلة الطفولة يتم تعلم اللغة والثقافة والأخلاقيات والمبادئ والقيم، ويطلق عليه المثلث الأسري لأنه معتمد على الأب والأم والطفل، ولذلك أي خلل يحدث عند الطفل هو ناتج عن الأسرة.



وتابع الدكتور يوحنا، أن ما يلي مرحلة الطفولة، هو المرحلة الانتقالية(المراهقة)، وهي التي تفصل بين مرحلة الطفولة ومرحلة النضج، وسميت بالمراهقة لأن يشعر الطفل فيها بأنه مرهق نفسيًا وجسديًا للتغييرات التي تتم في حياته.



وأعرب الدكتور يوحنا، أن للعصر الذي نعيش فيه الآن تأثير على نفسية الطفل، وبعد أن كانت فترة المراهقة تبدأ من سن 13 سنة اصبحت الان تبدأ من سن 8 سنوات، وأصبحت الاضطرابات النفسية الذي يصاب بها الأطفال كثيرة نظرًا لتعرضهم للتكنولوجيا بشكل مستمر.

