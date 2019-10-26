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حوادث

تاجيل دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:09 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.

وأوضحت الدعوى، أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية، هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالأضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.
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