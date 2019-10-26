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أخبار البلد

السيسى يوجه بالتوسع في استخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط والمالية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية واستراتيجية عمل صندوق مصر السيادي وجهود تطوير المنظومة الضريبية.

وأضاف راضى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما حققته الدولة من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وأولوية الاستثمار في القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب.

كما وجه الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة والتوسع والإسراع في استخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة لتحسين مناخ الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي.
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