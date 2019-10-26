Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجآت جديدة.. سلمان المؤشر يشعل الصراع بين النصر السعودى وأهل جدة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:17 م
مفاجآت جديد فى مفاوضات
مفاجآت جديد فى مفاوضات ضم النصر السعودى لجوهرة الأهلى
Advertisements
عمر سلامة
فجر سعد بن ثابت آل مغني، عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودى، مفاجأة جديدة في المفاوضات الجارية بين إدارة النصر والأهلي، للتعاقد مع سلمان المؤشر.

وأشارت تقارير صحفية سعودية عن عرض إدارة الهلال، برئاسة صفوان السويكت، 3 لاعبين وهم "سامي النجعي، وصالح آل عباس، وفراس البريكان" على الأهلي، مقابل التعاقد مع سلمان المؤشر.

وكشف آل مغني في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"، عن أن الحقيقة هي أن إدارة النصر، عرضت 4 لاعبين على الأهلي وليس 3 فقط، بالإضافة إلى مبلغ من المال على الأهلي، مقابل المؤشر.

وهاجم عضو مجلس إدارة النصر، إدارة الأهلى، معتبرًا أنها فاشلة في التفاوضات، لأن الأساس هو دفع المال مقابل التعاقدات الجديدة، وليس التخلي عن 4 لاعبين دفعة واحدة.

وشدد آل مغني، على أن صالح آل عباس لوحده أفضل من سلمان المؤشر، كما أن التخلي عن لاعب شاب لديه مستقبل مثل سامي النجعي، خطأ كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. ملخص وأهداف الجولة الثالثة .. فيديو

مدرب أهلي جدة السابق يتهم لاعبي الفريق بالأنانية

العين الإماراتى يعرض الحصول على خدمات فيرارى الأهلى مقابل 150 ألف دولار

ترشيحاتنا

مدعي الجنون .. المخرج محمد حمدي يهاجم محيي إسماعيل

شاهد.. أول ظهور لـ مي كساب بعد وضع مولودها الثالث

طارق يحيى لـ صدى البلد: قيادة المنتخب بالنجومية وليس الأقدمية | وكهربا ناكر للجميل | وصلاح أخطأ في حق المنتخب | حوار

للرجال فقط.. تعرف على علاقة هذا المرض بالصحة الجنسية

بعد خروجه من حسابات ميتشو ... 3 أندية تسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

بعد إصابته بـ التسمم.. تعرف على تطورات حالة نجم الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها