مفاجآت جديدة.. سلمان المؤشر يشعل الصراع بين النصر السعودى وأهل جدة

فجر سعد بن ثابت آل مغني، عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودى، مفاجأة جديدة في المفاوضات الجارية بين إدارة النصر والأهلي، للتعاقد مع سلمان المؤشر.



وأشارت تقارير صحفية سعودية عن عرض إدارة الهلال، برئاسة صفوان السويكت، 3 لاعبين وهم "سامي النجعي، وصالح آل عباس، وفراس البريكان" على الأهلي، مقابل التعاقد مع سلمان المؤشر.



وكشف آل مغني في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"، عن أن الحقيقة هي أن إدارة النصر، عرضت 4 لاعبين على الأهلي وليس 3 فقط، بالإضافة إلى مبلغ من المال على الأهلي، مقابل المؤشر.



وهاجم عضو مجلس إدارة النصر، إدارة الأهلى، معتبرًا أنها فاشلة في التفاوضات، لأن الأساس هو دفع المال مقابل التعاقدات الجديدة، وليس التخلي عن 4 لاعبين دفعة واحدة.



وشدد آل مغني، على أن صالح آل عباس لوحده أفضل من سلمان المؤشر، كما أن التخلي عن لاعب شاب لديه مستقبل مثل سامي النجعي، خطأ كبير.