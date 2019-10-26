فيفا يحسم اختيار مقر مونديال الأندية 2021 .. غدا

يحسم غدا الخميس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مقر بطولة مونديال الأندية 2021 والذي سيشهد مشاركة 24 فريقًا لأول مرة خلال الاجتماع الذي سيعقد بمدينة شنغهاي الصينية.



ويشهد الاجتماع أيضًا تحديد مواعيد استقبال ملفات الدول المرشحة لاستضافة مونديال 2030 للمنتخبات والذي تتطلع إسبانيا لتنظيمه بشكل مشترك مع البرتغال.



ويعلن الفيفا عن تفاصيل انطلاق البطولة، بعد الموافقة في مارس القادم على الشكل الجديد لمونديال الأندية الذي سيقام بعد ذلك كل 4 سنوات وستقام نسخته الأولى خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021.



وسيكون الجاران المدريديان ريال وأتلتيكو مدريد ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في هذه النسخة، حيث أن معايير التأهل تمنح المقاعد للأندية الفائزة بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.



كما سيدرس مجلس الفيفا في هذا الاجتماع أيضًا المواعيد المقترحة والمهلة لاختيار الدولة المنظمة لمونديال 2030، وهو المشروع الذي بدأت تلوح من أجله الملفات المشتركة، بعد إسناد تنظيم نسخة 2026 إلى المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

