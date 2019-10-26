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رياضة

على ستاد لينيتيه.. المصري يختتم تدريباته لمواجهة بطل سيشل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد الغزاوى - نور عادل
على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمباراته بذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه في الثانية عصر غدٍ الأحد بنظيره فريق كوت دي أور بطل سيشل.

حرص الكابتن ايهاب جلال خلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعة على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد ، كما شهد المران تركيزًا كبيرًا على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية ، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تألق لعدد كبير من اللاعبين وفي مقدمتهم كريم العراقي الذي كان قد عانى خلال اليومين الماضيين من شد عضلي بسيط حرص معه الجهاز الفني على اراحته بعض الشئ خلال التدريب الأساسي أمس.

حضر المران الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة ومحمد الخولي نائب رئيس النادي و أحمد عوض عضو مجلس إدارة النادي ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم بالإضافة لشريف الشيخ سكرتير السفارة المصرية بالعاصمة الكينية نيروبي ومصطفى عبد الفتاح الملحق المالي والإداري والمكلفين من قبل خالد الأبيض سفير مصر بكينيا بمرافقة بعثة المصري وتذليل أية عقبات أمامها
على ستاد لينيتيه.. المصري يختتم تدريباته لمواجهة بطل سيشل
على ستاد لينيتيه.. المصري يختتم تدريباته لمواجهة بطل سيشل
على ستاد لينيتيه.. المصري يختتم تدريباته لمواجهة بطل سيشل
على ستاد لينيتيه.. المصري يختتم تدريباته لمواجهة بطل سيشل
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