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أخبار البلد

معهد "معتمد" ينظم يوما علميا مجانيا للأطباء لـ الكشف المبكر عن سرطان الثدي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:43 م
صدى البلد
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محمد غالي
ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" يوما علميا مجانيا للأطباء والأطقم الطبية عن مهارات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان "سرطان الثدي.. الكشف المبكر ينقذ حياة"، الإثنين المقبل ، بمقر المعهد بدار الحكمة.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أن الأيام العلمية المتخصصة تقام بهدف تحسين الوضع الصحى وتنمية مهارات الأطباء والعاملين فى الحقل الطبى، منوها بأن هذا اليوم يأتى في إطار التفاعل مع الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بجمهورية مصر العربية وحملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى.

ويتضمن اليوم عددا من الموضوعات أبرزها (عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي، طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق علاج سرطان الثدي، ويشمل اليوم العلمي ورشة عمل للتدريب على الفحص الإكلينيكي للثدي للإكتشاف المبكر وتدريب الحضور على كيفية توعية السيدات بأهمية الفحص الذاتي).

يحاضر في اليوم العلمى نخبة من الاساتذة الأطباء من بينهم الدكتورة أميمة السلاموني أستاذ الصحة العامة، والدكتورة سها طلعت أستاذ الأشعة، والدكتورة إيمان رسلان محاضر طب الأسرة، والدكتورة هيام النمر استشاري جراحة أورام الثدي، والدكتور محمد عبد الرحمن استاذ مساعد طب الأورام بمستشفي قصر العيني.
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