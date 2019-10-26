فارس دسوقي يقصي روسنير من بطولة العالم للاسكواش.. ويواجه غوسال في دور الـ 16

حقق المصري فارس دسوقي فوزا صعبا على الألماني المصنف الرابع عالميا سيمون روسنير بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في دور الـ 32 من بطولة العالم للاسكواش المقامة في مصر خلال الفترة من 25 اكتوبر 2019 إلى الأول من نوفمبر من نفس العام.



استمرت المباراة 61 دقيقة، ونجح فارس دسوقي في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-5، وعاد اللاعب الألماني ليفوز في الشوط الثاني بنتيجة 11-8، قبل أن ينجح اللاعب المصري في تقديم شوطين قويين، وفاز في الثالث والرابع بنتيجة واحدة 11-9.



بهذه النتيجة يتأهل المصري فارس دسوقي إلى دور الستة عشر ويواجه الهندي سولاف غوسال، في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، بالملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات.