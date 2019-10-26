أنا اللي أكلت وما شبعتش.. أمهات مرضى التمثيل الغذائي يطالبن بحقوق أبنائهن

هذا ما تم تداوله عبر هاشتاج ومبادرة "مرضى التمثيل الغذائي".





وتابع: "اللى انت تخيلته ده واقع في حياة البعض، ومتعايش معاه كل يوم وطول الوقت .. وانت خارج مع أصحابك أو عيلتك ايه اللى ممكن تاكله أو تشتريه من برة.. دا مريض التمثيل الغذائى مايقدرش يشترى أو ياكل أى أكل من برة لانها كلها وبلا استثناء هتأذيه، فتخيل فرحتك أول يوم حضانة أو مدرسة بإبنك و فرحة ابنك بالمصروف واللي هيشتريه، لكن مريض التمثيل الغذائى، أهله مش بيفكروا فى اليوم دة غير فى احساس ابنهم وزمايله بياكلوا قدامه كل اللى ممنوع عنه وازاى ابنهم هيقدر يقاوم".





مبادرة للتوعية





وعبر المبادرة تم تعريف المرض من خلال منشور جاء فيه: "كتير مننا ميعرفش يعنى ايه #مرضى_تمثيل_غذائى، باختصار مريض التمثيل الغذائى بيبقى عنده مشكلة مع أي طعام يحتوي على بروتين سواء حيوانى او نباتى، او أي مادة معينة او حمض أميني معين من مكونات البروتين بتتراكم فى جسمه زى السموم بالظبط.. وتبدأ تدمر فى جهازه العصبى والحركى ويتحول من مولود سليم لـ انسان معاق لاحول له ولا قوة، وممنوع من الأسماك والألبان واللحوم حتى العيش ممنوع منه، عايش بس على فاكهة وخضار بحساب شديد جدا لانهم للأسف برده فيهم بروتين ودة بيخليهم دايما جعانين، كل الاكل بحساب وبكمية صغيرة جدا، واللي بيساعد جسمه انه يكبر ألبان علاجية بتتصرف من وزارة الصحة ودى مهمة جدا، بالنسبة له وللاسف دايما بتتأخر فى الجمارك".



دور الدولة





ودخل هذا المرض ضمن المسح القومي للأطفال حديثي الولادة مع الغدة الدرقية و التي يتم تشخيصها عن طريق عينة كعب القدم، وهو أحد أمراض التمثيل الغذائي، وهو مرض جيني وراثي، والمسؤول عن توريث المرض للأبناء هم الأب و الأم مع بعض، لا الأم لوحدها ولا الأب لوحده، ويزيد مع جواز الأقارب ( أكتر من ٩٠% من الحالات).



معاناة المرض



وتحكي سحر أحمد، أم لإحدى الحالات أن "أهم شي التشخيص المبكر تجنبا للمضاعفات ولو التزم بالحمية قليلة البروتين و اللبن الخاص و كانت تحاليله طول الوقت مظبوطة، بيكبر و بيبقي بني آدم طبيعي جدا و نسبة ذكائه طبيعية، ولو أتأخر التشخيص فإن الطفل عرضة للتأخر في النمو الذهني و الجسدي والتأخر وتشنجات وفرط حركة، والمرض ده لا هو معدي ولا الاطفال دول بيفرقوا حاجة عن الأطفال الطبيعيين طالما تم اكتشافهم مبكرا و هما ملتزمين بالحمية قليلة البروتين واللبن الخاص، يعني بلاش نعاملهم كأنهم مختلفين عشان هما حقيقي مش مختلفين".



مطالب الامهات



وعبر الصفحة الالكترونية لمرضى التمثيل الغذائي هناك مطالب لـ أمهات مرضى التمثيل الغذائي "توفير اللبن بلا انقطاع ، ولكل أمراض التمثيل الغذائى و الاكل الخاص من دقيق، أرز، مكرونة خاليين من البروتين مجانا مع العلم انه ليس لها بديل مصرى وهى ليست سلعة ترفيهية حيث أن الأرز و المكرونة و الدقيق العادي يضر بالاطفال، مع توفير كيماويات التحاليل وتسهيل إرسال العينات واستلام النتائج".



نقص الألبان





وتكشف مناز محمد، والدة احدى الحالات، أن الألبان العلاجية تصرف من بعض المراكز التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، ولكن مؤخرا "بنعاني من نقص دائم فى توفير اللبن الغذائى الخاص للامراض نظرا لفترة احتجازه بالجمارك المصرية وكذا عدم توافر ألبان نهائيا للعديد من الأمراض الوراثية الأخرى، وأيضا عدم توافر التحاليل الطبية بالشكل الكافى لعدم توافر المواد الكيميائية اللازمة لعمل التحاليل".



وطالبت: "نحتاج إلى وجود معامل اقليمية تابعة لوزارة الصحة فى الدلتا مركزها الدقهلية وفى الاسماعيلية لمدن القناة وشمال سيناء وفى سوهاج وأسيوط للوجه القبلى أو عمل معامل فى المستشفيات الجامعية بتلك المدن الإقليمية، الامهات بيطلبوا دقيق وأرز ومكرونة فقط ".



معدل المرض





وحسب مصادر طبية، فأن نسبة المرض فى مصر، تحدث لطفل من بين 7500 طفل، فى حين أن النسبة العالمية تصل من 1 إلى 7500 مواطن، ويزداد الأمر سوءًا فى صعيد مصر، حيث تصل النسبة من 1 إلى 4500 بسبب زواج الأقارب ، وقنا تعد من أكثر محافظات الصعيد انتشارًا لهذا المرض، فقد تم اكتشاف 200 حالة حتى الآن ويتم المتابعة معهم من خلال مركز الاسترشاد الوراثى الذى يخدم محافظات" قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر.

"تخيل معايا لو إنسان مريض والطبيب منعه من شوية أطعمة ممكن تؤذيه كوضع مؤقت يعنى لحين شفائه.. شوف الانسان ده بيحس بإيه وقد ايه بتكون فترة طويلة من الحرمان"..