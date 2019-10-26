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أخبار البلد

رجاء الجداوي: صندوق تحيا مصر أعاد العطاء والترابط بإطلاق دكان الفرحة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:52 م
الفنانة الكبيرة
الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي
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محمد عبد المنعم
قالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إن كلمة حب أصغر كلمات اللغة العربية، الحرف الأول هو الحياة، والثانى هو البقاء، فالحب هو سر البقاء، مشيرة إلى أنها تعلمت العطاء من والدتها ، مشددة على أنه مع مرور الزمن انخفض معدلات الترابط، إلا أن صندوق تحيا مصر، جاء ليعيد هذا العطاء والترابط، بإطلاقه دكان الفرحة، وتزويج الفتيات وتجهيزهم، وإدخال الفرحة على قلوب السيدات، مشيرة إلى أن الصندوق فتح الكثير من دكاكين الفرحة والخير.

ووجهت الفنانة الكبيرة خلال كلمتها خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق، بحضور الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية ، الشكر للدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، مفتى الجمهورية السابق، على إسهاماته فى عمل الخير، وفى فك كرب الغارمات.

كما وجهت الشكر للجيش والشرطة، قائلة: "الجيش على راسنا من فوق"، وتمنت للفتيات المقبلات على الزواج، موجهة النصيحة لهم بعدم الإكثار من الإنجاب، والاكتفاء بإنجاب طفلين، حتى يكونوا قادرين على تعليمهم، وتربيتهم وعلاجهم جيدا.
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