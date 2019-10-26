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منوعات

غسلوها ووضعوها في النعش.. شاهد ميتة تستيقظ قبل إحراق جثتها بلحظات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:55 م
ميتة تستيقظ
ميتة تستيقظ
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عزة عاطف
كم من ميت نظرت إليه وشعرت بأنه حي، ورجح عقلك البشري إمكانية أن يكون قد دخل في غيبوبة لا أكثر، وربما يستيقظ في أي وقت، هذا بالفعل ما فكر فيه زوج تايلاندي بعد وفاة زوجته.

بمجرد أن توقفت عن التنفس ولاحظ أهلها بأنها قد فارقت الحياة قاموا بتغسيلها ووضعها في نعش بارد، ولمدة 3 أيام لم يقتنع زوج «فينيج سوباجورن» العجوز البالغة من العمر 70 عامًا بموتها حيث ظل جسمها دافئ ولم يتحجر.

قاموا بتغسيلها لمدة 3 أيام بالمناشف الباردة من ضمن الطقوس مع وضع مبرد بجانب النعش وفقًا للدايلي ميل، ولكن المفاجأة كانت عندما انتهت الأيام الثلاثة وذهبوا لإحراق جثتها كما يفعلون مع موتاهم.

قبل مراسم الإحراق بلحظات حركت العجوز عينيها وكأنها تتشبث بآخر أمل في الدنيا، وتنفست فجأة، وقعت الصدمة على عائلتها وزوجها المسن وهرع مسرعًا لطلب الإسعاف، حيث أعلنوا أن المرأة لازالت على قيد الحياة بعد إنعاشها وتقديم المساعدة الطبية اللازمة.
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