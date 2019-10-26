وفاة قاسم الدالي | حكاية مشهد للتاريخ جمعه بـ عادل أدهم .. فيديو

توفي مساء أمس الجمعة الفنان قاسم الدالي داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع طويل مع المرض، وشُيعت جنازته اليوم من مسجد السيدة نفيسة.



استطاع قاسم الدالي أن يقدم أعمالا فنية كبيرة كانت آخرها مسلسل "خيبر" عام 2013، قبل أن يقعده المرض عن مواصلة العمل.



من أشهر أعمال قاسم الدالي التليفزيونية "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا".



مشوار قاسم الدالي الفني امتد لعشرات السنوات ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، وشارك كبار الفنانين أعمالا كثيرا، لكن يظل المشهد العالق في أذهان الكثيرين للفنان الراحل، ذلك المشهد الذي جمعه بعادل أدهم في فيلم الفرن.



كان قاسم الدالي يلعب دور عامل بسيط في فرن بلدي مملوك لـ عادل أدهم حيث يبرع الثاني في أداء دور صاحب العمل المتسلط الذي لا يعترف بحقوق العاملين ولا يؤمن لهم حياتهم ضد مخاطر العمل في الفرن، ولا يعطيهم حقهم كاملا.



كان قاسم الدالي أحد المغلوبين على أمرهم، لكنه قرر ذات يوم أن يحرض زملاءه ضد صاحب العمل ليطلبوا منه حقوقهم، لكنه كان سيئ الحظ حيث وشي به أحدهم لدى "المعلم" عادل أدهم.



ذكاء عادل أدهم وخبثه المعروف به في أدواره الشريرة كان حاضرا، فجمع العمال وأوصى لهم بمكافأة خاصة ما دفعهم للثناء على المعلم وقبول المكافأة وطلب منهم الخروج من الفرن ليعطي الدالي مكافاة خاصة.



أغلق عادل أدهم باب الفرن وانفرد بالعامل البسيط بينما عيناه تحملان انتقاما كبيرا، رفع عادل ادهم طرف جلابيته ليخلعها عنه وهنا انتاب الخوف قاسم الدالي وصاح بعبارته الشهيرة "هتعمل ايه يا معلم .. يا معلم اختشي" .. ثم أشار عادل أدهم لـ الدالي بيديه "كام دول ياد .. وكام دول" متبعا ذلك بصفعات على وجهه قائلا "هوريك مين المعلم".



يشار الى ان الفنان قاسم الدالي- أبو القاسم حسين الدالي - ولد بمحافظة قنا في الأول من أكتوبر عام 1943، ونشأ وتربى بمدينة فرشوط.