جامعة عين شمس تركب أجهزة رياضية بالحرم الجامعي.. فيديو



رصدت صدي البلد اراء طلاب الجامعة بالفكرة و ما مقترحاتهم لتطوير الانشطة الجامعية.



قال "محمد احمد "فكرة عظيمة هتساعد الطلاب علي ممارسة الرياضة ولكن كنت اتمني ان تكون في مكان مغلق لصعوبة ممارسة الرياضة تحت الشمس.



عبر "علي ابراهيم" علي اعجابه الشديد بالجيم حيث انه لضيق وقته لا يستطيع الذهاب للجيم بعد اليوم الدراسي و بهذه الفكره استطاع ممارسة الرياضة في الفترات بين المحاضرات.



اكدت "هبه علي"علي انها ستكون حريصة علي المواضبة علي ممارسة الرياضة كل يوم نصف ساعة بين محاضراتها.

اضاف" وليد محمد" انها فكرة حلوة ولكن الاجهزة الرياضية متشابهة جدا وغير قوية ولا مناسبة لممارسة التمارين الرياضية التي تساعد علي بناء العضلات مثل الجيم الذي يذهب اليه خارج الجامعة.

قامت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس بتركيب اجهزة رياضية متنوعة باماكن متفرقة بالحرم الجامعي تتكون من ١٧ جهاز رياضي ليتمكن طلاب و طالبات الجامعة من استخدامها مجانا علي مدار اليوم وممارسة الرياضة في الفترات بين المحاضرات حيث تساعد الرياضة علي تقليل التوتر و الضغوط الدراسية و تجعل الطلاب اجدر علي التحصيل و التفوق العلمي.