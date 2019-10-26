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حوادث

شاهد.. لحظة مداهمة الداخلية لـ البؤر الاجرامية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:23 م
جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية
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كتب – محمد صبري :
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
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